أوروبا تدخل الشتاء بأدنى مخزون من الغاز منذ 2013

تدخل أوروبا فصل الشتاء بمخزون من الغاز الطبيعي، هو الأدنى منذ عام 2013، ما قد يطيل أمد الضغوط على سوق الغاز العالمية خلال عام 2027، بحسب تقرير نشرته الوكالة الدولية للطاقة أمس.

وأفادت الوكالة بأن نسبة امتلاء خزانات الغاز في الاتحاد الأوروبي لم تتجاوز 75% في نهاية أكتوبر الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من 10 سنوات، وأقل من الحد الأدنى الذي حدده الاتحاد عند 80%.

وقالت الوكالة إن هذا الوضع «يزيد من اعتماد المنطقة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال من السوق العالمية، لتلبية الطلب الموسمي حين يبلغ ذروته، وقد يجعل المنطقة عرضة للخطر».