سورية: إحباط مخطط لـ"حزب الله" لمهاجمة مصفاة حمص

أفادت وكالة الأنباء السورية اليوم الثلاثاء ‌بأن ​قوات الأمن السورية ألقت القبض على أعضاء خلية مرتبطة بجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، واتهمتهم بالتخطيط لشن هجوم على مصفاة النفط في حمص بوسط سورية.

ونقلت الوكالة عن قوى الأمن قولها في بيان إن جهاز المخابرات العامة وقوى الأمن الداخلي في سورية ضبطا عبوات ناسفة كان من المقرر ‌استخدامها في الهجوم. ولم تذكر الوكالة عدد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم أو متى ‌اكتشف "المخطط الإرهابي".