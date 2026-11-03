بولندا تغلق مطار وارسو-مودلين إثر تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة قادمة من مطار هيثرو

أعلنت الشركة المشغلة لمطار وارسو-مودلين الدولي، عبر موقعها الإلكتروني، تلقي بلاغ وتهديد بوجود قنبلة على متن طائرة قادمة من مطار هيثرو في لندن إلى مطار شوبان في وارسو.

وهبطت الطائرة اضطراريا في مطار مودلين الساعة 10:01 صباحا، وكان على متنها 181 شخصا، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وذكر بيان محدث على الموقع الإلكتروني للشركة أن الركاب بدأوا بالفعل في مغادرة الطائرة.

ولم يقدم المطار تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الواقعة في آخر تحديث صادر عنه.