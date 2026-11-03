اليابان تدرس خطة إنفاق دفاعي بـ 500 مليار دولار

ذكر مصدران ​مطلعان أن الحكومة اليابانية والائتلاف الحاكم ‌يدرسان ​زيادة الإنفاق الدفاعي إلى الضعف‭ ‬تقريباً، على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وفي حال اعتماد هذه الخطة، فإن الإنفاق على تعزيز القدرات الدفاعية، خلال السنوات الخمس، التي تبدأ من أبريل 2027، سيراوح بين 70 و80 تريليون ‌ين (457 و508 مليارات دولار)، بزيادة تبلغ نحو 1.8 ضعف المبلغ المخصص في ‌الخطة الخمسية الحالية، التي بدأت في السنة ‌المالية 2023، والبالغ نحو 43 تريليون ‌ين، وقد يتغير هذا ‌الرقم مع إعداد الحكومة للموازنة الجديدة بحلول نهاية العام، ومراجعة ​وثائقها ‌المتعلقة ​بالأمن،. وقالت وزارة الدفاع اليابانية إنه ليس لديها تعليق على الأمر حالياً.