تهديد أمني يجبر طائرة متجهة من لندن لصوفيا على الهبوط في بودابست

أفاد وزير الدفاع ‌المجري ​رومولوس روسين-سيندي في منشور على "فيس بوك" بتحويل رحلة تابعة لشركة ويز إير متجهة من لندن لصوفيا إلى مطار بودابست اليوم الاثنين بعد تلقيها تهديدا ‌بوجود قنبلة.

وأرسلت السلطات مقاتلة مجرية "جريبن" لمرافقة ‌الطائرة المدنية، التي هبطت في ‌بودابست.

وكانت ‌الرحلة في طريقها من لندن ​إلى صوفيا ‌عندما ​تلقت التهديد بوجود قنبلة قبل تحويل مسارها عن مسارها ​الأصلي.

وأبلغت شركة ويز إير موقع إتش.يو 24 الإخباري أن السلطات تجري حاليا فحصا أمنيا للطائرة والركاب.

وعادت الطائرة جريبن إلى قاعدتها في ‌كيتشكيميت بعد الواقعة.