سياسية ألمانية تحذر من «البديل» و«اليسار»

حذرت الرئيسة السابقة للحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أنيجريت كرامب-كارنباور، من تولي حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي الحكم في ولاية سكسونيا-أنهالت، وحزب «اليسار» الحكم في برلين، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في حياة السكان، وأشارت كرامب-كارنباور، التي تترأس مؤسسة «كونراد أديناور»، في تصريحات لصحيفة «كولنر شتات-أنتسايجر»، إلى احتمال تردد أفراد الشرطة في تنفيذ عمليات ضد الجماعات المتطرفة، خشية عدم حصولهم على دعم رؤسائهم، فضلاً عن مخاوف قد تنتاب موظفي هيئة حماية الدستور، وأفراد الخدمة المدنية بشأن التزامهم بالدستور في ظل تغير التوجهات السياسية للحكومات.