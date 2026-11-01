الرئيس البولندي يدعو إلى «استعادة سيادة القانون»

قال الرئيس البولندي، المحافظ كارول نافروتسكي، صباح أمس، إن الخلاف طويل الأمد مع حكومة دونالد توسك بشأن المحكمة الدستورية يهدد الأمن الداخلي للبلاد.

وخاطب نافروتسكي المحتجين خارج مبنى المحكمة، داعياً إلى مشاورات عاجلة مع جميع الأطراف الممثلة في البرلمان «لتثبيت الوضع السياسي واستعادة النظام الدستوري». واتهم المتظاهرون حكومة توسك بتقويض دستور البلاد وقضائها، بعد تعليق عمل رئيس المحكمة ونائبه. ووفقاً لبيان نُشر على موقع المحكمة، فإن رئيسها بوغدان شفينتشكوفسكي، ستحل محله مؤقتاً آنا كورفين-بيوتروفسكا، وهي واحدة من خمسة قضاة عيّنهم البرلمان الحالي ورفضهم نافروتسكي المدعوم من «القانون والعدالة».