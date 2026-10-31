ترامب يلغي مهرجانين انتخابيين في كنساس وأيوا

أعلن الحزب الجمهوري الأميركي، أن الرئيس دونالد ترامب ألغى اثنين من آخر مهرجانات كان يعتزم عقدها دعماً لحلفائه في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وقالت اللجنة الوطنية الجمهورية، إنه عوضاً عن مهرجانين كانا مقررين في كنساس وأيوا، سيعقد ترامب «عدداً كبيراً» من «التجمعات عبر الإنترنت» في مجموعة من الولايات. وتقرر هذا التغيير في البرنامج قبل أيام معدودة من استحقاق الثلاثاء الذي تأمل المعارضة الديمقراطية خلاله انتزاع السيطرة على الكونغرس والفوز بمناصب حكام في بعض الولايات. وحض ترامب الناخبين على التصرف كأنه مدرج على اللوائح الانتخابية، سعياً لتحفيز مشاركتهم رغم تراجع نسبة التأييد الشعبي له.