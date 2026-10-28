مساعد لبوتين: الأوروبيون لن يشاركوا في جولة المحادثات الثلاثية حول أوكرانيا

نقلت وكالة أنباء ‌إنترفاكس ​عن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية، قوله إن الممثلين الأوروبيين لن يشاركوا في الجولة المقبلة من المحادثات بين ‌روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا حول تسوية الصراع ‌في أوكرانيا.

وأضاف أوشاكوف أن ‌مسألة المشاركة ‌المحتملة للدول ‌الأوروبية في المفاوضات لم تكن موضوعا ​للنقاش ‌خلال ​المحادثة الهاتفية التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ​الثلاثاء مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ورئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره.