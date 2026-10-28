أميركا: المرشح الرئاسي البرازيلي الخاسر فلافيو بولسونارو وأسرته يصلون إلى ميامي

وصل المرشح الرئاسي البرازيلي الخاسر، فلافيو بولسونارو، وأفراد أسرته إلى مدينة ميامي، بعد مغادرتهم البرازيل.

وجاءت هذه الخطوة المفاجئة بعد 48 ساعة رفض خلالها بولسونارو الإقرار بهزيمته أمام الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، قبل أن يهدد بالسعي إلى إلغاء نتيجة الانتخابات.

وكان جايير بولسونارو، والد فلافيو، قد غادر أيضا إلى ولاية فلوريدا الأميركية بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام لولا في عام 2022.

وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، أنها ستمنح تأشيرات دخول لفلافيو بولسونارو وأفراد أسرته.

وكان بولسونارو، حليف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد زار البيت الأبيض في مايو الماضي.