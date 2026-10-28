الأمم المتحدة: التعهدات المناخية الحالية غير كافية

أفاد تقرير للأمم المتحدة، أمس، بأن أحدث التعهدات المناخية، التي قدمتها الدول، لن يؤدي سوى إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية بنسبة 6% بحلول عام 2035، وذلك قبل أسابيع من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» في تركيا.

وتعادل هذه النسبة عُشر الانخفاض المطلوب والمقدر بنحو 60%، مقارنة بمستويات عام 2019، للحد من الاحترار عند 1.5 درجة مئوية، بحسب العلماء، ويجمع تقرير اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، المساهمات المحددة وطنياً التي قدمتها 154 دولة، وهي تعهدات إلزامية بموجب اتفاقية باريس المبرمة عام 2015، تلقتها المنظمة بين يناير 2024 وأغسطس 2026، وتُغطي 71% من الانبعاثات العالمية.