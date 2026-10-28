وقف إطلاق النار لدواعٍ إنسانية

أعلنت روسيا وأوكرانيا، أمس، أنهما بدأتا وقفاً ​إقليمياً لإطلاق النار، من أجل السماح بإطلاق عملية إنسانية في بلدة ‌أوليشكي التي ​تحتلها روسيا، لكن الجانبين واصلا شن غارات في مناطق أخرى، بما في ذلك العاصمة الأوكرانية كييف.

ومن المفترض أن يتيح وقف إطلاق النار إيصال المساعدات وتنفيذ عمليات إجلاء من البلدة الواقعة على خط الجبهة في جنوب أوكرانيا، وتعاني نقصاً حاداً في الغذاء والأدوية.

وأكد مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان، دميترو لوبينيتس، في منشور على موقع «فيسبوك»، أن وقف إطلاق النار بدأ في التوقيت نفسه.

وقال لوبينيتس إن ‌الاتفاق تم التوصل إليه بالتنسيق مع السيدة الأميركية الأولى، ميلانيا ‌ترامب، وبالتعاون مع مفوضة حقوق الإنسان الروسية، يانا لانراتوفا.