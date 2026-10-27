بريطانيا.. اتهام شخصين بالتجسس لصالح إيران

وجه ممثلو الادعاء في ​بريطانيا اليوم الثلاثاء اتهامات لرجلين بارتكاب جرائم وفقا لقانون ‌الأمن القومي ​فيما يتصل بواقعة حدثت في سبتمبر عند قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، واتهموا أحدهما بمحاولة المساعدة في عمليات مخابرات إيرانية في بريطانيا.

وكانت قاذفات أميركية استخدمت قاعدة فيرفورد الجوية لتنفيذ غارات جوية على إيران، لكن تم سحبها لأسباب أمنية بعد فترة وجيزة من اعتقال خمسة رجال بريطانيين خارج القاعدة العسكرية في جنوب غرب إنجلترا في الساعات الأولى من يوم 27 سبتمبر.

ووجهت إلى ​البريطاني محمد عبدالكريم (24 عاما)، تهمة الانخراط في سلوك من المرجح أن يوفر مساعدة ملموسة لجهاز مخابرات أجنبي في الفترة من 31 أغسطس إلى ​28 سبتمبر، وقالت الشرطة إن الدولة المعنية يُعتقد أنها إيران.

أما نعمان الصغير (24 عاما)، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية وجرى اعتقاله لأول مرة خارج قاعدة فيرفورد في 27 سبتمبر ، فقد وجهت إليه تهمة واحدة تتمثل في دخول مكان محظور لغرض يضر ببريطانيا في 22 أغسطس .

ومن المقرر أن يمثل الرجلان أمام محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن في وقت لاحق.