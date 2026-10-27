عواصف تضرب شمال أوروبا

اجتاحت عاصفتان شمال أوروبا ما أسفر عن مقتل شخص وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 150 ألف منزل، إلى جانب اضطرابات في النقل والاتصالات، وفقاً لوكالة «فرانس برس».

ولقي رجل حتفه في جنوب غرب اسكتلندا بعد سقوط شجرة عليه، فيما أصيب عدّاء خلال سباق ماراثون، في مدينة ليل شمال فرنسا، إثر سقوط شجرة.

وتسببت العاصفتان «بويلو» و«أوستن»، اللتان ضربتا المنطقة بفارق 24 ساعة، في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 82 ألف منزل في بريطانيا، ونحو 60 ألفاً في فرنسا، وما لا يقل عن 10 آلاف في ألمانيا، وأدى انقطاع التيار في فرايبورغ الألمانية إلى تعطيل شبكة الهاتف المحمول.