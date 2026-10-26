روسيا تستهدف سفينة شحن ومراكز لوجستية أوكرانية
قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن طائراتها المسيّرة استهدفت، خلال هجوم ليلي، سفينة شحن كانت متجهة إلى ميناء «تشورنومورسك» على البحر الأسود.
وأضافت أن السفينة كانت تستخدم لإمداد الجيش الأوكراني.
وذكرت أن القوات الروسية استهدفت أيضاً مركزاً لوجستياً، ومركز توزيع ومحطة لوجستية، في مدينة خاركيف الأوكرانية، مشيرة إلى أن هذه المنشآت كانت تُستخدم لتخزين وتوزيع شحنات مزدوجة الاستخدام لمصلحة الجيش الأوكراني.
ولم تتمكن «رويترز» من التحقق، بشكل مستقل، من المعلومات التي أوردتها وزارة الدفاع الروسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news