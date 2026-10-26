روسيا تستهدف سفينة شحن ومراكز لوجستية أوكرانية

قالت ‌وزارة ​الدفاع الروسية، أمس، إن طائراتها المسيّرة استهدفت، خلال هجوم ⁠ليلي، سفينة شحن كانت متجهة إلى ميناء «تشورنومورسك» ‌على البحر الأسود.

وأضافت أن السفينة ‌كانت تستخدم لإمداد الجيش ‌الأوكراني.

وذكرت أن ‌القوات الروسية ‌استهدفت أيضاً مركزاً ​لوجستياً، ومركز توزيع ‌ومحطة ​لوجستية، في ⁠مدينة خاركيف الأوكرانية، مشيرة ​إلى ⁠أن هذه المنشآت ⁠كانت تُستخدم لتخزين وتوزيع ⁠شحنات مزدوجة الاستخدام لمصلحة الجيش الأوكراني.

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق، بشكل ‌مستقل، من المعلومات التي أوردتها ​وزارة الدفاع الروسية.