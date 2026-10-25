واشنطن تلغي رسوماً جمركية على منتجات كندية

ألغت الولايات المتحدة، أول من أمس (الجمعة)، الرسوم الجمركية البالغة 50% المفروضة على بعض المنتجات الزراعية ومنتجات الغابات الكندية، في خطوة قد تدعم الشركات الزراعية الأميركية المعتمدة على هذه السلع.

وأوضح البيت الأبيض أن الإلغاء لا يشمل ألواح الخشب الرقائقي وبعض المنتجات الورقية والآلات ومعدات التبريد وصناديق التعبئة والتغليف.

وكانت الرسوم قد فُرضت على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار، ودخلت حيز التنفيذ في أغسطس الماضي.