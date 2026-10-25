اصطدام طائرتين عسكريتين خلال تدريب بالفلبين ومقتل 4 طيارين

ذكر مسؤولون في الفلبين، أمس، أن طائرتين من سلاح الجو الفلبيني اصطدمتا خلال مهمة تدريب وتحطمتا في قاعدة جوية بجنوب مانيلا، ما أسفر عن مقتل الطيارين الأربعة الذين كانوا على متنهما.

واصطدمت طائرتان طراز «إس إف - 260»خلال التحليق على مستوى منخفض عصر أول من أمس، ثم تحطمتا في قاعدة فرناندو الجوية في مدينة ليبا في إقليم باتانجاس الساحلي جنوب العاصمة. وقال المسؤولون إن الحادث لم يسفر عن إصابات على الأرض.

ولم يقدم سلاح الجو تفاصيل عما وصفه بحادث تحطم. وقال مسؤولان فلبينيان على دراية بما حدث إن الطائرتين اصطدمتا في الجو. وتحدث المسؤولان شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لأنه غير مخول لهما مناقشة الحادث.

وقال سلاح الجو إنه أوقف كل طائراته طراز «إس إف-260» بشكل مؤقت والتي جرى الحصول عليها من إيطاليا في ظل إجراء تحقيق في الحادث. ولم يكشف عن عدد طائرات «إس إف - 260» المتبقية لدى سلاح الجو.

ويعد الحادث انتكاسة للجيش الفلبيني الذي يعاني من قلة التمويل.