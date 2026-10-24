واشنطن تشيد بمحادثات الانتقال الديمقراطي في فنزويلا

أشادت الولايات المتحدة بمحادثات الانتقال الديمقراطي بين الحكومة المؤقتة في فنزويلا وممثلين عن المعارضة مع اختتام جولتها الثالثة.

وانطلقت هذه المحادثات التي تحظى برعاية أميركية في أغسطس الماضي، وتهدف إلى التحول من الحكم الاشتراكي للرئيس السابق نيكولاس مادورو إلى نظام ديمقراطي.

وتواجه واشنطن ضغوطاً للدفع نحو إجراء انتخابات في فنزويلا في أعقاب الإطاحة بمادورو.

وشجعت واشنطن، الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز، التي كانت من الموالين لمادورو وشغلت منصب نائبته سابقاً، على التفاوض مع وفد من المعارضة بقيادة دينورا فيغيرا.

وقالت رودريغيز في ختام اجتماع مع المعارضة، عقد في القصر الرئاسي: «أُرحب وأقر بجهود الأطراف الجالسة على طاولة الحوار هذه للمضي قدماً في مجال توفير ضمانات سياسية للجميع».

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن الجولة الثالثة من المحادثات «حققت نتائج ملموسة، شملت الاتفاق على مراجعة وتعديل عدد من القوانين القمعية بهدف تعزيز الحريات السياسية والاجتماعية وضمان مشاركة جميع الأطراف السياسية». وأكد البيان أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لاتزال ملتزمة بدعم عملية يقودها الفنزويليون أنفسهم نحو انتقال ديمقراطي سلمي.