رسوم ترامب الجمركية تؤثر في صناعة الأدوية الألمانية

توقعت صناعة الأدوية الألمانية تراجعاً في الإنتاج والإيرادات خلال العام الجاري، بسبب النزاع الجمركي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب توقعات رابطة شركات الأدوية البحثية، من المرجح أن ينخفض إنتاج الأدوية بنسبة 2.2%، فيما تتراجع الإيرادات الحقيقية بنسبة 1.8%.

وجاء في التوقعات أن «الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة تظهر آثاراً واضحة».

وأضافت الرابطة أن وتيرة زيادة الوظائف في قطاع الأدوية، الذي يعمل فيه نحو 130 ألف شخص في ألمانيا، أوشكت على التوقف تماماً، متوقعة أن يظل عدد العاملين مستقراً خلال العام الجاري.