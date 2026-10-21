كوريا الشمالية تنشر وحدات عسكرية جديدة على الحدود مع الجنوب

أعلنت كيم يو جونغ، الشقيقة النافذة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأربعاء أن بيونغ يانغ تعتزم استئناف بث الرسائل عبر مكبرات الصوت على طول الحدود مع كوريا الجنوبية، وذلك بعدما دفعت بوحدات عسكرية جديدة إلى "مواقع إطلاق النار".

وقالت كيم يو جونغ "تتخذ الفرق التكتيكية التابعة لنا مواقع جديدة، وخلال شهر أكتوبر، ستكون مكبرات الصوت المخصصة للحرب النفسية ضد جمهورية كوريا قيد التشغيل على امتداد كامل الحدود".

وتم الكشف عن الخطة الرامية إلى استئناف استخدام مكبرات الصوت عقب تفقد كيم والمسؤول في القوات المسلحة المارشال باك جونغ تشون، مواقع حدودية الأربعاء.

وقالت كيم يو جونغ في بيان أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية "شددت قيادتنا العسكرية على ضرورة أن يدرك هؤلاء أن وحداتنا الجديدة للقوة النارية اتخذت مواقع إطلاق النار الخاصة بها".

وكان باك جونغ تشون قال إن الوقت حان "لتنظيم قوة نارية كافية لبث الرعب في قلب العدو".

وقال الباحث في معهد كوريا للشؤون العسكرية هونغ سونغ-بيو لوكالة فرانس برس الأربعاء إن تحركات القوات يجب التعامل معها بجدية.

وأضاف "هذه مواقع عسكرية صغيرة، في الأساس نقاط حراسة أو مواقع قتالية لوحدات مسلّحة بأسلحة فردية، ويبدو أن كوريا الشمالية تدفع بها إلى الأمام".

وتابع "لقد نفّذت كوريا الشمالية عروضا مختلفة لقواتها النارية، لكن الأمر يبدو الآن متعلقا بنشر عملاني فعلي".