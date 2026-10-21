بكين تطالب أميركا بوقف عملياتها في بحر الصين

دعا الجيش الصيني الولايات المتحدة إلى «الوقف الفوري» لعملياتها البحرية قرب منطقة الشعاب المرجانية «سابينا شول»، في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، بعد رصده سفينة قتالية أميركية قرب الموقع، بحسب ما أفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أمس، نقلاً عن بيان للجيش الصين، وأفاد البيان بأن «السفينة الأميركية (يو إس إس تشارلستون) دخلت مياهاً مجاورة لمنطقة (سابينا شول)، دون موافقة من الحكومة الصينية».

يأتي ذلك في وقت بدأت القوات اليابانية والأميركية، أحد أكبر التدريبات المشتركة بينهما، التي تركز على الدفاع عن جزر اليابان الجنوبية الغربية، وعرض أنظمة أسلحة متقدمة في مواجهة التوتر المتزايد بالمنطقة.