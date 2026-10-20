بوتين يوافق على تعديل وزاري محدود

وافق الرئيس الروسي، فلاديمير ‌بوتين، ​أمس، على تعديل وزاري محدود، على ما يبدو اقترحه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.

ويأتي هذا التعديل في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر الماضي، وجددت تشكيل مجلس الدوما، ‌الغرفة الأدنى للبرلمان، وفي أحد أهم التغييرات، ​سيتولى أنطون ‌سيلوانوف ​منصب نائب رئيس الوزراء إلى جانب استمراره وزيراً للمالية، وجرى ترشيح وزير النقل أندريه نيكيتين ليصبح نائباً لرئيس الوزراء، حيث سيتولى الإشراف على تطوير قطاع النقل ضمن ملفات أخرى، وتم ترشيح دميتري يادروف رئيس الوكالة الاتحادية ‌الروسية للنقل الجوي لخلافة نيكيتين في منصب ​وزير النقل.