موسكو: أوروبا لن تسد عجز الغاز من دون روسيا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن أوروبا لن تتمكن من تعويض العجز في إمدادات الغاز من دون الإمدادات الروسية، في ظل إغلاق مضيق هرمز.

وأضاف نوفاك، في مقابلة مع قناة «فيستي» الروسية، أمس، أن سد العجز في الإمدادات غير ممكن في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز يزيد صعوبة الوضع.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن نوفاك قوله إن السياسيين الأوروبيين «يلحقون الضرر بأنفسهم» إذا فرضوا حظراً على إمدادات الغاز، بما فيها الإمدادات الروسية، محذراً من أن المستهلكين الأوروبيين سيتحملون تبعات هذه القرارات.