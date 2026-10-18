مستشار ألمانيا يحذّر «الاشتراكيين والخضر» من التعاون مع «اليسار»

حذّر المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر من التعاون مع حزب «اليسار» في ولاية برلين.

وقال ميرتس، وسط تصفيق المندوبين خلال المؤتمر العام لشباب التحالف المسيحي، الجناح الشبابي للحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، في بون، أمس: «من يريد تعزيز الوسط السياسي، لا يجوز له إجراء محادثات مع المتطرفين اليساريين. توقفوا عن السير في هذا الطريق».

وأكد رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي أن التحالف المسيحي سيخوض مواجهة سياسية مع حزب «اليسار».

وأشار ميرتس إلى ضرورة أن يعيد الحزب المسيحي الديمقراطي ابتكار نفسه للحفاظ على مكانته حزباً شعبياً قوياً. وقال، في إشارة إلى تراجع تأييد التحالف المسيحي في استطلاعات الرأي: «ستظل ألمانيا بحاجة إلينا في المستقبل، لكن علينا إعادة صياغة مبررات وجودنا».

وأضاف أن مقومات ألمانيا لاتزال «قوية بلا تغيير»، معرباً عن أمله في أن تتمكن الأجيال المقبلة أيضاً من الشعور بالفخر ببلادها.

وكان ميرتس قد فقد جزءاً من نفوذه داخل حزبه، خصوصاً بعد سلسلة الهزائم التي مُني بها الحزب المسيحي الديمقراطي في انتخابات برلمانات الولايات خلال سبتمبر الماضي، إلى جانب تراجع نتائجه في استطلاعات الرأي. وعلى خلاف المؤتمر العام لشباب التحالف المسيحي العام الماضي، حظي ميرتس هذه المرة بتصفيق متكرر من شباب الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.