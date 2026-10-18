هيئة أممية تفشل في إصدار تقريرها بشأن تغير المناخ

فشلت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، بعد أسبوع من المفاوضات الشاقة، في التوصل إلى اتفاق بشأن موعد إصدار تقريرها القادم حول الاحتباس الحراري، وفق ما أفاد المبعوث الفرنسي في المحادثات بينوا فاراكو. وقال فاراكو، في منشور على موقع «لينكد إن»، أول من أمس، إن «بضع دول» مارست ضغوطاً لتأجيل نشر التقرير القادم للهيئة إلى ما بعد عام 2028، وهو الموعد الذي كانت ترغب فيه دول أوروبية عدة.

وأضاف: «بعد أسبوع من المناقشات الصعبة، نجح تحالف عريض يضم دولاً متقدمة وأخرى نامية من القارات الخمس، في الصمود أمام ضغوط مارستها بضع دول سعت إلى إبطاء عملية اعتماد هذه التقارير».