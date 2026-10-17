تسريع تأسيس شركة أوروبية منافسة لـ «سبيس إكس»

أفاد مصدر مطلع بأن الاتحاد الأوروبي يستهدف تسريع منح الموافقة على إنشاء شركة أقمار اصطناعية أوروبية منافسة لشركة تكنولوجيا الفضاء الأميركية «سبيس إكس»، بعد محادثات بين المفوضية والشركات الأوروبية المساهمة في الشركة الجديدة، وهي «ليوناردو» و«أيرباص» و«تاليس».

وقال المصدر إن المناقشات الأوروبية تركزت على رصد أي مخاوف محتملة تتعلق بحرية المنافسة ومخاطر الاحتكار بشأن المشروع الجديد، والعمل على معالجتها، قبل تقديمه رسمياً للحصول على موافقة المفوضية الأوروبية، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن الشركات لم تقدم طلبها بعد، يتوقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي قيامها بذلك خلال الأسابيع المقبلة.