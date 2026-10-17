مسؤولون: أمر تقييد «ستارشيلد» في أوكرانيا صدر من البيت الأبيض

ذكر مسؤولان أميركيان ومسؤول غربي ​أن قرار الحد من قدرات نظام الأقمار الاصطناعية الذي تستخدمه أوكرانيا للاتصالات ‌في ساحة ​المعركة وعمليات الطائرات المسيرة جاء من داخل البيت الأبيض.



وقال المسؤولون إن قادة وزارة الحرب الأميركية «البنتاغون» تلقوا رسالة تفيد بضرورة إبطاء خدمة «ستارشيلد» التابعة لشركة «سبيس إكس» ويستخدمها الجيش الأوكراني. ولم يحدد المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، من الذي اتخذ القرار في البيت الأبيض أو من المسؤول عن تنفيذ الأمر. وتعد «البنتاغون» أكبر عملاء «ستارشيلد»، وهي النسخة العسكرية من خدمة ستارلينك.