استهداف خط غاز الجبسة بشمال شرق سورية واندلاع حريق

نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" ‌عن ​مدير المكتب الإعلامي في الشركة السورية للبترول عدي الصطوف قوله إن خط تصدير غاز الجبسة في منطقة العربيدي بشمال شرق سورية جرى استهدافه مما أدى إلى اندلاع النيران فيه.

وذكرت الشركة السورية للبترول في بيان "تعرض خط تصدير غاز الجبسة، بقطر 16 إنشا، عند الساعة الخامسة والربع من ‌مساء الخميس لانفجار في منطقة العربيدي، التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن مدينة الشدادي، ‌ما أدى إلى أندلاع النيران في ‌الخط". ولم تحدد الشركة سبب الانفجار.

وأضافت "فور الإبلاغ ‌عن الحادثة، باشرت ‌الفرق المعنية إجراءات الاستجابة، حيث جرى عزل الصمامات المقطعية على ​طرفي الجزء ‌المتضرر في معمل ​غاز الجبسة ومحطة غاز دير الزور في منطقة البغيلية، فيما توجهت فرق الإطفاء والأمن والسلامة لموقع الحادثة ​لتأمين المنطقة".

ويأتي الانفجار عقب واقعة منفصلة صباح اليوم، حينما تعرض خط نقل المشتقات النفطية (بانياس-حمص) لأضرار بالقرب من قرية حديدة بريف حمص الغربي، فيما وصفته الشركة بأنه عمل تخريبي يهدف ‌إلى سرقة الوقود.