مقتل عميد وجندي بالجيش العراقي إثر انفجار عبوة ناسفة قرب كركوك

أفاد الجيش العراقي ​بأن عبوة ناسفة استهدفت مركبة تابعة ‌للجيش ​العراقي مما أسفر عن مقتل عميد وجندي بالقرب من مدينة كركوك بشمال البلاد اليوم الأربعاء، في ثاني هجوم يستهدف قوات الأمن العراقية في المنطقة هذا الشهر.

ووفقا لبيان للجيش، انفجرت العبوة في دورية للجيش كانت تجري عملية تفتيش لمخبأ لتنظيم داعش كانت طائرات حربية عراقية قد استهدفته في اليوم ‌السابق، على بعد حوالي 80 كيلومترا إلى الجنوب من كركوك.

يأتي هذا الانفجار، الذي أسفر ‌عن إصابة جنديين آخرين، في أعقاب هجوم ‌وقع في الخامس من أكتوبر أعلن تنظيم داعش ‌مسؤوليته عنه جنوب غرب كركوك وأسفر عن مقتل شرطي اتحادي ​وإصابة أربعة ‌آخرين، عندما ​هاجم مسلحون مزودون برشاشات وبنادق قنص موقعا للشرطة.

تأتي الواقعة الأحدث بعد فترة وجيزة من إتمام القوات الأميركية انسحابها من العراق ​في 30 سبتمبر، لتنهي بذلك مهمتها العسكرية في البلاد.