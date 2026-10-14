سيؤول تشدد على أهمية التحالف مع واشنطن

شدد الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، أمس، على أهمية تحالف بلاده مع الولايات المتحدة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه يجب تجنّب موقف الخضوع في الممارسات الدبلوماسية، حسبما أفادت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وجاءت تصريحات لي خلال اجتماع لمجلس الوزراء وسط مخاوف من توتر واضح في التحالف بين سيؤول وواشنطن، برز في مواجهة كوريا الجنوبية قيوداً في تبادل المعلومات الاستخباراتية من جانب الولايات المتحدة.

ونقلت «يونهاب» عن لي قوله إن الدبلوماسية يجب أن تركز على حماية المصالح الوطنية، مع التشديد على أن الخلافات يمكن أن تنشأ بين الدول.

وقال لي: «يجب ممارسة الدبلوماسية بطريقة تحافظ دائماً على كرامة كوريا الجنوبية وتحمي مصالحها الوطنية، بينما يجب تجنب أي موقف خاضع أو خانع»، مشدداً على أن «المبدأ الموجه لدبلوماسية كوريا الجنوبية هو البراغماتية، وأهم شيء بالنسبة لكوريا الجنوبية هو مصالحها الوطنية».