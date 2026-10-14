المعارضة السويدية تفشل في تشكيل حكومة

أعلنت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في السويد، ماغدالينا أندرسون، أمس، أن الظروف غير مواتية لتشكيل حكومة، فيما قرر رئيس البرلمان إجراء تصويت، هذا الأسبوع، على توليها رئاسة الحكومة.

وقالت أندرسون (59 عاماً) في مؤتمر صحافي: «لقد أُحرز تقدم (في المشاورات مع الأحزاب الأخرى)، لكن في الوقت نفسه فإن الشروط اللازمة لتشكيل حكومة غير متوافرة»، وهذا ثاني إخفاق لأندرسون في تشكيل حكومة بعد شهر من الانتخابات التشريعية التي فاز فيها معسكر اليسار.

من جهته، أعلن رئيس البرلمان، أندرياس نورلين، في مؤتمر صحافي منفصل، أنه سيطلب من البرلمان التصويت على توليها منصب رئيسة الوزراء.