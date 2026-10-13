استقالة وزيرة العمل الألمانية لوفاة ابنة زوجها

استقالت وزيرة العمل الألمانية والرئيسة المشاركة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بيربل باس، من منصبيها، بسبب وفاة ابنة زوجها وتعرّضها لهجمات علنية، تشمل هجمات من شركاء الائتلاف المحافظين.

وقالت باس (58 عاماً)، أمس: «بما أنني لا أملك في الوقت الحالي القوة اللازمة، للقيام بمهامي الحكومية والحزبية على أكمل وجه خلال الفترة المقبلة، فقد قررت التخلي عن المنصبين»، وأضافت أنها أبلغت الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينجبايل، بقرارها، وطلبت من المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إعفاءها من منصبها في الحكومة، لكنها أكدت أنها ستحتفظ بعضويتها في البرلمان «بوندستاغ».