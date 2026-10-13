الصين: اتفاق السيارات مع أوروبا يضمن «فرصاً للتصدير»

أكدت الصين، أمس، أن التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الهجينة سيضمن «فرصاً للتصدير ونمواً مطرداً» لشركاتها، فيما يسعى الجانبان لخفض مخاطر الحرب التجارية.

وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن الجانبين وافقا على «ترتيب تصاعدي» مستند إلى مستوى مبيعات السيارات الهجينة إلى الاتحاد الأوروبي في 2025، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. واستشهدت الوزارة ببيانات الاتحاد الأوروبي التي تُظهر أن التكتل استورد 302 ألف وحدة العام الماضي، بارتفاع من 107 وحدات في عام 2024، وقالت إنه بموجب الترتيب الجديد ستحصل الصين على حصة ليست أقل من التي مُنحت لمورّدي الاتحاد الأوروبي الآخرين.

وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها الصين بإسهاب عن اتفاق السيارات الهجينة منذ محادثات الأسبوع الماضي التي عُقدت في بكين بين وزير التجارة، وانج وينتاو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة، ماروس سيفتشوفيتش.

وكانت «بلومبرغ» ذكرت، أول من أمس، أن الاتحاد الأوروبي سيضع حداً لواردات السيارات الهجينة الصينية قدره 350 ألف سيارة في العام، على أن تدخل تدابير الحماية في الأول من ديسمبر المقبل، ولم تؤكد وزارة التجارة الصينية الرقم.