تحطم طائرة تدريب تابعة للجيش الباكستاني ومقتل طياريها

أعلن الجيش الباكستاني تحطم طائرة تدريب تابعة له في جنوب غرب البلاد، اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل طياريها.

وقال الجيش إن السبب وراء تحطم الطائرة، وهي من طراز موشاك "بي إيه سي / إم إف آي-17"، بالقرب من بلدة نوان كيلي في إقليم بلوشستان، هو عطل فني، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ومن جانبه، قدم الرئيس آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء شهباز شريف، تعازيهما لأسرتي الطيارين.