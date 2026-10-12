«حزب الصراصير» في الهند يتعهد بمواصلة الاحتجاجات

استمر أمس إغلاق أجزاء من مدينة نيودلهي الهندية، لليوم الثاني على التوالي، في الوقت الذي يواصل «حزب الصراصير» ضغطه، مع دعوته لتنظيم احتجاجات رغم الإجراءات الأمنية المشددة، مطالباً باستقالة رئيس لجنة الانتخابات الهندية على خلفية مراجعة مثيرة للجدل لسجلات الناخبين.

ووفقاً لما ورد في تقارير إعلامية، فقد تم اعتقال آلاف المتظاهرين، أول من أمس، من بينهم مؤسس الحزب، أبيجيت ديبكي، وزميلاه سوراف داس وأشوتوش رانكا، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، وتعهد «حزب الصراصير» بمواصلة الاحتجاجات، بينما تعتزم، اليوم، أحزاب المعارضة استئناف التظاهرات.