مقترح لخفض موازنة الاتحاد الأوروبي بقيمة 159 مليار يورو

طرحت إيرلندا مقترحاً تفاوضياً جديداً بشأن الموازنة طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي، يقضي بخفضها بنحو 159 مليار يورو مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية.

وينص المقترح، الذي قدمته الرئاسة الإيرلندية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، على تحديد الإطار المالي للفترة من 2028 إلى 2034 عند 1.826 تريليون يورو، بدلاً من نحو 1.985 تريليون يورو. واحتُسب المبلغان بالأسعار الجارية، مع مراعاة التضخم المتوقع خلال فترة الموازنة الممتدة سبع سنوات ويقترح التصور خفض الإنفاق بصورة كبيرة في المجالات التي كانت المفوضية الأوروبية تعتزم زيادة مخصصاتها، وتشمل تعزيز القدرة التنافسية والبحث العلمي والدفاع والسياسة الخارجية وسياسة التنمية. في المقابل، لن تتأثر إلى حد كبير البنود التقليدية الرئيسة في الموازنة، وهي السياسة الزراعية وسياسة التماسك.

وتهدف سياسة التماسك إلى تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق الأوروبية، وتستفيد منها بصورة أساسية الدول الأعضاء الأقل ثراءً في الاتحاد.

ومن المقرر التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة الأوروبية طويلة الأجل للفترة المقبلة بحلول نهاية العام الجاري، لكن لايزال من غير الواضح ما إذا كان المقترح الجديد سيسهم في إحراز تقدم سريع في المفاوضات.

وكانت ألمانيا وعدد من الدول الرئيسة الأخرى التي تسهم في الموازنة بمبالغ تفوق ما تحصل عليه منها، مثل هولندا والسويد والنمسا، قد طالبت الرئاسة الإيرلندية بخفض مشروع الموازنة بمئات المليارات من اليورو.

ووصف دبلوماسي أوروبي، أمس، المقترح الإيرلندي بأنه مخيب للآمال، ولا يرقى إلى مستوى يمكن اعتباره أساساً محتملاً للتوصل إلى اتفاق. وقال إن الزيادة الكبيرة المقررة في الإنفاق لا يمكن تحمّل تكلفتها، مضيفاً أن المقترح، من خلال إعطاء الأولوية لسياسات تعود إلى القرن العشرين، لا يهيئ الاتحاد الأوروبي لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

وأضاف الدبلوماسي: «نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من الواقعية المالية، وإلى قدر أقل من الأوهام المالية».

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي في معظمها من مساهمات تُحتسب استناداً إلى الدخل القومي الإجمالي للدول الأعضاء. وباعتبارها أكبر اقتصاد في الاتحاد، تقدم ألمانيا المساهمة الأكبر بفارق واضح عن بقية الدول.