روسيا تسيطر على قريتين في «خاركيف» الأوكرانية

​نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن ⁠وزارة الدفاع الروسية قولها ‌أمس إن قواتها استولت ‌على ‌قريتي لوكاشوف ‌ولوبانيفكا ​في ‌منطقة خاركيف ​الأوكرانية. ولم ⁠يتسن ​لرويترز ⁠التحقق بشكل ⁠مستقل ⁠من صحة التقارير الواردة من ساحة ‌المعركة.

إلى ذلك، قتل سبعة أشخاص على الأقل بينهم ثلاثة أطفال جراء ضربات روسية فجر أمس على مدينة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا، بحسب السلطات المحلية والشرطة الأوكرانية. وقال رئيس الإدارة العسكرية في منطقة زابوريجيا، ميخايلو سيميكين عبر «تلغرام»: «قتل سبعة أشخاص في هذا الهجوم الروسي، بينهم ثلاثة أطفال».