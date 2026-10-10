الجيش الألماني يعتزم تزويد قواته البرية بصواريخ «كروز»

يعتزم المفتش العام للقوات البرية الألمانية، كريستيان فرويدينج، تزويد قواته بصواريخ «كروز» منخفضة الكلفة للاستخدام بأعداد كبيرة.

وقال فرويدينج خلال أمسية برلمانية نظمتها رابطة دعم القوات البرية في برلين، إن القرار بشأن شراء ما يعرف بصواريخ «كروز» منخفضة الكلفة قد اتخذ بالفعل. ووفقاً لنص كلمته الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أضاف فوريدينج: «سنتمكن بهذه الصواريخ من استهداف أهداف على عمق يصل إلى نحو 1500 كيلومتر بكثافة، وإغراق أنظمة الدفاع الجوي المعادية بأعداد كبيرة من الأهداف تفوق قدرتها على التصدي لها».

وأوضح أن هذه الصواريخ يمكن أن تكمل دور الصواريخ الجوالة التقليدية، لاسيما عند استخدامها بالتنسيق معها.

وأشار فرويدينج إلى أهمية استخدام أعداد كبيرة من الصواريخ لإغراق الدفاعات الجوية المعادية، أي تحميلها بما يفوق قدرتها على التصدي، إلى جانب استخدام «وسائل تأثير عالية القيمة ضد أهداف ذات أهمية استراتيجية»، معتبراً أنه من الصواب - من منظور القوات البرية - إلحاق الصواريخ الأميركية المجنحة بالجيش الألماني أيضاً، لتكون ضمن تسليحه.

وذكر فرويدينج، أن الجيش يدرس حالياً نظامين متاحين في الأسواق لشراء الصواريخ منخفضة الكلفة، دون أن يحدد اسميهما.