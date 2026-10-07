فون دير لاين تنتقد طلب دول خفضاً للميزانية الأوروبية المقبلة

انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، «التخفيضات الكبيرة» التي تطالب ألمانيا ودول أخرى باعتمادها في الميزانية المقبلة للتكتل، مقارنة بالمشروع الذي كانت المفوضية الأوروبية قد قدمته العام الماضي.

وقالت فون دير لاين، خلال نقاش مع أعضاء البرلمان الأوروبي، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية: «أنا مدركة للوضع المالي الصعب في الدول الأعضاء، لكنني أود التحذير من إجراء تخفيضات كبيرة، فذلك قد يعرّض أولويات أساسية اتفقنا جميعاً عليها، لخطر بالغ»، وأعربت عن قناعتها بأن «الأولويات التي نقترحها في إطار الميزانية متعددة السنوات هي الأولويات الصحيحة».

وكانت المفوضية، اقترحت العام الماضي تخصيص ميزانية إجمالية قدرها 2000 مليار يورو للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، بزيادة تقارب 60% مقارنة بالميزانية الحالية.

ويهدف هذا المقترح خصوصاً إلى تمويل الأولويات الجديدة للاتحاد الأوروبي في مجالات التنافسية والابتكار والدفاع.

غير أن ألمانيا، إلى جانب خمس دول تعرف بـ«الدول المتشددة مالياً»، وهي النمسا والدنمارك وفنلندا وهولندا والسويد، تدعو إلى اقتطاع مئات المليارات من هذه الميزانية.

في المقابل، طالبت 17 دولة من جنوب وشرق أوروبا ضمن تكتل يعرف باسم «أصدقاء التماسك»، للدفاع عن ميزانية أكثر سخاء لصالح المزارعين وبرامج دعم التماسك الاجتماعي والإقليمي.