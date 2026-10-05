كوريا الشمالية تطلق صاروخاً استراتيجياً

أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً استراتيجياً متوسط المدى باتجاه البحر الشرقي، رجّح خبراء أنه من طراز «هواسونغ-16 نا» البالستي الفرط صوتي القادر على تغيير مساره على ارتفاع منخفض، وذلك بهدف تعزيز الجاهزية وقوة الردع النووي. وأشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون على عملية الإطلاق في إطار تدريب لقوات الأسلحة الفرط صوتية، مؤكداً ضرورة الحفاظ على حالة تأهب دائم لتطوير وسائل الردع. من جانبه، أعلن جيش كوريا الجنوبية رصده للصاروخ الذي انطلق من منطقة وونسان قاطعاً مسافة تجاوزت 700 كيلومتر، في حين صرحت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم يو-جونغ، بعجز السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية واليابان عن تتبع مساره بدقة.