كوريا الجنوبية تهدد بإجراءات ضد أوكرانيا

هدد الرئيس ​الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، أمس، باتخاذ ‌إجراءات ​لم يحددها ضد أوكرانيا ما لم تعترف كييف بما تصفه سيؤول بأنه اتفاق سري يتعلق بنقل جنديين كوريين شماليين تم أسرهما، وتقدم اعتذاراً.

وعبر لي في منشور على منصة «إكس» عن «أسفه الشديد» إزاء ما وصفها بتصريحات أوكرانية ‌حول اشتباك عسكري وشيك بين الكوريتين، قائلاً إنها تعد تحريضاً على الحرب في شبه ‌الجزيرة الكورية. وتخوض سيؤول وكييف نزاعاً دبلوماسياً ‌منذ أن أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ‌في الجمعية العامة ‌للأمم المتحدة الشهر الماضي، أن بلاده نقلت إلى كوريا الجنوبية ​أسيري حرب ‌من كوريا الشمالية ​في أثناء قتالهما إلى جانب روسيا.