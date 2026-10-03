«كوبرنيكوس»: 52% من سكان أوروبا تعرضوا لإجهاد حراري شديد خلال الصيف

أفاد مرصد المناخ، التابع للاتحاد الأوروبي «كوبرنيكوس»، أمس، بأن 52% من سكان أوروبا تعرضوا لإجهاد حراري شديد خلال فصل الصيف الذي شهد موجة حر استثنائية هذا العام.

وبفعل التغير المناخي، عانت أوروبا، وهي القارة الأسرع احتراراً في العالم، سلسلة متواصلة من موجات الحر التي بدأت مبكراً بشكل غير اعتيادي في فصل الربيع، محطمة الأرقام القياسية لدرجات الحرارة ومتسببة في عشرات الآلاف من الوفيات الإضافية.

وقالت رئيسة قسم المناخ في المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى «ECMWF»، سامانتا بورغس: «من أبرز سمات عام 2026 أن الحرارة لم تكن استثنائية من ناحية شدتها فحسب، بل أيضاً من ناحية اتساع نطاقها الجغرافي».

وكان صيف 2026 ثالث أكثر فصول الصيف حراً في تاريخ أوروبا، وأكثر فصول الصيف حراً في أوروبا الغربية، حيث سجل عدد من الدول أعلى درجات حرارة على الإطلاق.

وقالت بورغس في مؤتمر صحافي إن أربعاً من أقوى 10 موجات حر في أوروبا حدثت في الصيف الماضي وحده، ولاتزال موجة الحر التي شهدها أغسطس عام 2003 تحتل المرتبة الأولى كأشد موجة مسجلة على الإطلاق.