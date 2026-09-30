«أوبن إيه آي» تعتذر عن اختراق موقع أسترالي

اعتذرت شركة ​«أوبن إيه آي» عن اختراق برنامج يستخدم ‌الذكاء ​الاصطناعي، موقعاً إلكترونياً للحكومة الأسترالية، ووعدت بتخصيص تمويل لتحسين الدفاعات الإلكترونية وإنشاء فريق عمل محلي للاستجابة، في ظل زيادة التدقيق بشأن هذه الواقعة الكبيرة.

وأقرت الشركة المنتجة لبرنامج «تشات جي بي تي» أمس، في منشور بعنوان «كيف سنبذل المزيد من الجهد من أجل ‌أستراليا» على مدونة، بأنها أساءت التعامل مع الواقعة، وتعهدت بتحمل المسؤولية من ‌أجل «إعادة بناء الثقة مع الشعب ‌الأسترالي». ويعد هذا الاختراق أول ​واقعة معروفة ‌لاختراق ​أحد البرامج التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل موقعاً إلكترونياً حكومياً.