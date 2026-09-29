سيؤول تطالب كييف باعتذار بعد نفيها اتفاقاً ثنائياً

طالبت كوريا الجنوبية أوكرانيا باعتذار رسمي، بعدما نفت كييف وجود اتفاق بين الجانبين يقضي بالحفاظ على سرية نقل جنديين كوريين شماليين أُسِرا خلال القتال إلى جانب القوات الروسية.

وحصل الخلاف على إثر إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده نقلت جنديين كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية. ويهدد تصاعد الخلاف بين الجانبين بتعقيد مساعي كييف للحصول على أسلحة من حلفائها، ومن بينهم كوريا الجنوبية. وردّ الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ على زيلينسكي، متسائلاً في منشور على منصة «إكس»: «لا أعرف لماذا خالف الجانب الأوكراني الاتفاق وكشف الأمر»، معرباً عن «خيبة أمله».