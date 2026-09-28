إندونيسيا.. ارتفاع عدد ضحايا السفينة الغارقة إلى 66

ارتفع عدد القتلى جراء انقلاب سفينة إندونيسية في وقت سابق من هذا الشهر إلى 66 شخصاً، اليوم الإثنين، مع استمرار عمليات البحث عن 69 راكباً لا يزالون في عداد المفقودين في اليوم السادس عشر من عمليات البحث.

وكانت العبّارة "فيرجو ترانسبورت 8"، تقل 243 شخصاً، بينهم 30 من أفراد الطاقم إضافة إلى عدد غير معروف من المركبات، عندما انقلبت في ظروف جوية سيئة في وقت مبكر من يوم 13 سبتمبر الجاري أثناء رحلتها من سورابايا في جاوة الشرقية ⁠إلى بانجارماسين في كاليمانتان الجنوبية.

وقال أحد كبار المسؤولين في وكالة البحث والإنقاذ بالبلاد، هارديانسيا بوترا، اليوم، إن الغواصين تنقلوا بين الحطام غير المستقر في اليوم السادس عشر من عمليات البحث للعثور على الركاب المفقودين ​في الكبائن.

وتشير أرقام الوكالة إلى أن عدد القتلى الحالي يبلغ 66 شخصاً، مع نجاة 108 أشخاص، فيما لا يزال 69 في عداد المفقودين.