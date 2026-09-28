فنزويلا تفرج عن دفعة سجناء سياسيين

أفرجت السلطات الفنزويلية عن دفعة جديدة من السجناء السياسيين، بعد انتهاء الجولة الثانية من الحوار بين السلطة والمعارضة في كراكاس، حيث غادر 39 سجيناً مراكز احتجاز مختلفة، من بينهم ثماني نساء اتهمن بـ«الإرهاب المرتبط بالمخدرات» عام 2021.

وأعلنت منظمة «العدالة واللقاء والعفو» غير الحكومية، عبر منصة «إكس»، أنها تمكنت من التحقق من إطلاق سراح 39 شخصاً، بعدما كانت أفادت في وقت سابق بأن عدد المفرج عنهم 29 سجيناً. وأتاحت الجولة الثانية من المحادثات بين السلطة والمعارضة برعاية واشنطن، بعد 10 أشهر من احتجاز الرئيس السابق نيكولاس مادورو، إحراز تقدم في الإصلاح القضائي.