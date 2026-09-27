الصين وأميركا تتفقان على خفض جمركي

قالت وزارة الخارجية الصينية ​إن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على ترتيب متبادل ‌لخفض الرسوم ​الجمركية بقيمة 30 مليار دولار، وإطلاق حوار بشأن الذكاء الاصطناعي، في إطار توافق من ثماني نقاط توصَّل إليه البلدان خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن الجانبين أشادا بعمل فرقهما ⁠الاقتصادية وأقرّا خطوات تشمل تشكيل مجلس تجارة. وكانت الولايات المتحدة والصين اتفقتا في وقت سابق ‌على تمديد هدنة تجارية لشهرين، كان من المقرر أن تنتهي في 10 نوفمبر. وقال وزير الخزانة الأميركي ‌سكوت بيسنت إن ذلك يتيح مزيداً ‌من الوقت للعمل على اتفاق تجاري قد يكون ‌أكثر شمولاً.