80 دولة تطالب في الأمم المتحدة بإعادة فتح مضيق هرمز

طالب نحو 80 دولة ‌اليوم ​الخميس بإعادة فتح مضيق هرمز سريعا، ونددت بهجمات إيران وحلفائها الحوثيين في المنطقة وتعطيلهما التجارة الدولية وأمن الطاقة.

وجاء في بيان مشترك تلاه وزير الخارجية البحريني ‌عبداللطيف بن راشد الزياني في الأمم المتحدة "تستمر ‌تصرفات إيران في مضيق ‌هرمز في تهديد الأمن ‌الدولي وحقوق وحريات ‌الملاحة".

وورد في البيان "ندد بشدة بقرار ​الحوثيين ‌استئناف ​الصراع في اليمن وبغاراتهم المستمرة على السعودية وهجماتهم المتهورة في البحر الأحمر".

وذكرت الدول في البيان أن تقدم الحوثيين نحو مضيق باب المندب لن يؤدي إلا إلى زيادة ‌المخاطر على الملاحة والأمن البحريين والتجارة ​العالمية.