كندا تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت الحكومة الكندية الأربعاء فرض عقوبات جديدة على عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين وكيانات تابعة للجمهورية الإسلامية، "بسبب دورهم في القمع الوحشي" للشعب الإيراني.

وأفادت وزارة الخارجية الكندية في بيان بأن هذه العقوبات تستهدف خمسة مسؤولين أمنيين وحكوميين إيرانيين رفيعي المستوى، وخمسة كيانات حكومية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكرت الوزارة أن "هؤلاء الأفراد والكيانات ساهموا في جهود إيران لقمع المعارضة وتقييد الحريات الأساسية للشعب الإيراني، بما في ذلك من خلال المراقبة الرقمية والرقابة والاستخدام غير القانوني للعنف والاعتقال التعسفي والترهيب".