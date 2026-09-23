بولندا تعلن توغل مروحية عسكرية روسية في مجالها الجوي

أعلنت بولندا أن مروحية عسكرية روسية من طراز "مي-8" توغلت الثلاثاء في مجالها الجوي قرب الحدود مع جيب كالينينغراد الروسي، متهمة موسكو بالسعي مجددا لاختبار دفاعاتها.

ووفق القيادة العملياتية للجيش البولندي، فإن الطائرة التي كانت تقوم برحلة من كالينينغراد، انتهكت المجال الجوي البولندي "بعمق أقصى يناهز 300 متر، وبقيت فيه لمدة 42 ثانية" قي مدينة برانييفو (شمال).

وأوضح الجيش في بيان على منصة إكس أن أنظمة راداراته "رصدت تحليق الطائرة، وتم نشر طائرات مقاتلة، بينما ظلت القوات والوسائل البرية في حالة تأهب".

وأضاف "تشير طبيعة الحادثة إلى أن روسيا تختبر مجددا مدى جاهزية دفاعاتنا الجوية".